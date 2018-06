Mali : trois morts dans un attentat suicide contre le QG de la force du G5 Sahel

Un véhicule peint aux couleurs des Nations unies s'est fait exploser à l'entrée du camp militaire.

Il s'agit de la première attaque contre ce quartier général de la force conjointe du G5 Sahel. Le QG de la force antijihadiste à Sévaré, dans le centre du Mali, a été frappé, vendredi 29 juin, par un attentat suicide à la voiture piégée qui a fait trois morts et de nombreux blessés.

Le G5 Sahel est une organisation régionale regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad, lancée en 2017 pour lutter contre les jihadistes. Cette attaque intervient à trois jours d'une rencontre à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine dans la capitale mauritanienne, entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel.

Quatre suspects arrêtés

"Peu après la prière de ce vendredi, au moins un kamikaze à bord d'un véhicule peint aux couleurs des Nations unies s'est fait exploser à l'entrée du camp militaire du G5 à Sévaré. La déflagration a été très forte", a déclaré une source militaire au sein de la force du G5. "Une partie des bâtiments du G5 s'est écroulée. On ne sait pas si dans le bâtiment, il y a des gens", a ajouté cette source.

"Nous avons arrêté quatre suspects", a déclaré le gouverneur. Les assaillants étaient au nombre de six et parlaient en bambara et en peul, a affirmé dans la soirée la source au sein de la force du G5. Deux sont morts dans l'attaque.