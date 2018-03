Otage au Mali : les nouvelles de Sophie Pétronin

Sophie Pétronin serait toujours en vie, mais trés affaiblie. Une nouvelle vidéo de l'otage français enlevée au Mali a été rendue publique. Un document filmé sous la contrainte que nous avons choisi de ne pas diffuser. Ses proches ont vu cette vidéo. Ils sont inquiets et se sentent abandonnés par les autorités.

La famille bientôt reçue par le gouvernement

"On est en droit de penser qu'elle souffre et qu'il faut la sortir de là, le plus tôt possible", nous a confié un neveu de Sophie Pétronin, Lionel Granouillac. Ça fait 14 mois, il n'y a pas d'avancée concrète sur la localisation". Il se demande également si la vidéo diffusée peut-être considérée comme une preuve de vie. "Je n'en suis pas convaincu, car il n'y a pas de datation précise", ajoute-t-il. Sophie Pétronin, médecin de profession, avait était enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, une ville qu'elle affectionnait particulièrement. Les proches de l'otage seront reçus demain par le gouvernement.







