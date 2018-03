Otage au Mali: des nouvelles inquiétantes

Sophie Pétronin est vivante. Ses ravisseurs viennent d'en donner la preuve. Dans une vidéo de propagande diffusée ce matin sur internet, que nous choisissons de ne pas relayer, elle scénarise le calvaire de la septuagénaire alitée et très affaiblie. "On voit qu'elle est très fatiguée, la petite larme qui coule le long de son oeil et j'espère que ce n'est pas annonciateur de mauvaises choses", confie à notre antenne son neveu, Arnaud Granouillac.

La famille dénonce l'inertie du gouvernement

Médecin humanitaire, Sophie Pétronin a passé 20 ans auprès des enfants de Gao. C'est dans cette vielle qu'elle a été enlevée le 24 décembre 2016. Un acte revendiqué depuis par un groupe djihadiste affilié à Al-Quaida. Cette vidéo est clairement destinée à faire pression sur les autorités françaises. Très inquiet, le fils de l'humanitaire dénonce l'inertie du gouvernement. Le ministère, lui, affirme que tous les moyens sont déployés pour aider la Française.







