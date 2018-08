Election présidentielle au Mali : le candidat de l'opposition rejette à l'avance les résultats et appelle la population à se "lever"

Les résultats du duel entre le président sortant et favori Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé sont attendus en milieu de semaine.

Le candidat de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a rejeté lundi 13 août à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle, entachés selon lui de fraudes, et appelé la population à "se lever"."D'ores et déjà, nous rejetons les résultats", a déclaré au QG de son parti Soumaïla Cissé, opposé dimanche au président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. "J'en appelle à tous les Maliens à se lever (...) Nous n'accepterons pas la dictature de la fraude", a-t-il ajouté.

Selon le gouvernement, le second tour de la présidentielle au Mali s'est déroulé dans de meilleures conditions sécuritaires que le premier, alors que des membres de l'équipe du candidat de l'opposition, dont quatre Français, ont été interpellés le jour de l'élection. Les résultats de l'élection sont attendus en milieu de semaine.

Le vainqueur entrera en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante touareg, dont l'application accumule les retards. Le Mali est toujours confronté à la menace jihadiste malgré cinq années d'interventions militaires internationales.