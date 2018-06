Après l'apparition d'une nouvelle vidéo de l'otage Sophie Pétronin, "on voit qu'elle est en bonne santé", estime son fils

Sébastien Chadaud-Pétronin, a expliqué, jeudi sur franceinfo, "ne pas se réjouir trop vite" après la diffusion d'une nouvelle vidéo de sa mère enlevée au Mali en décembre 2016.

"On essaye de ne pas se réjouir trop vite." Après la diffusion d'une nouvelle vidéo de l'otage française enlevée au Mali en décembre 2016 Sophie Pétronin, son fils tempère la situation, jeudi 14 juin sur franceinfo. Cependant, "au vu de ce qu'elle semble dire, c'est plutôt réjouissant pour la famille", explique Sébastien Chadaud-Pétronin pour qui "on voit qu'elle est en bonne santé".

Le Quai d'Orsay nous a dit, il y a peu de temps, qu'il n'avait pas réussi à établir un contact. On a franchi une étape tous ensemble.Sébastien Chadaud-Pétroninà franceinfo

Le fils de l'otage pointe le rôle de l'État français dans cette affaire. "On a un dialogue permanent. On a des informations qui ne sont pas très cohérentes puisque que le Quai d'Orsay nous dit qu'il n'a pas réussi à établir le contact. On multiplie les appels en direction du président Macron pour qu'il clarifie sa position, qu'il nous explique ce qu'il va faire", rapporte Sébastien Chadaud-Pétronin. Mais, le fils de l'humanitaire âgée de 75 ans ne veut pas rester inactif : "En marge de tout ça, comme on ne sait pas très bien ce qui se passe et comme on en connaît pas très bien la position de l'État, avec la famille et le comité de soutien Libérons Sophie, on essaye d'avancer et de se rapprocher d'elle."

Le fils de Sophie Pétronin n'a pas encore vu la vidéo de sa mère, otage depuis 536 jours du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est détenue dans le désert aux confins du Mali et du Niger. Sébastien Chadaud-Pétronin a seulement pu avoir accès à des captures d'écrans de ce document qui semble remonter au 7 juin dernier. Toutefois, il se réjouit d'avoir réussi à "clairement" établir "un contact" avec elle puisque, dans cette vidéo, Sophie Pétronin s'adresse à son fils.