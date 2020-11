Les mines antipersonnel ont fait 5 500 personnes victimes dans le monde en 2019, selon Handicap International

Dans son rapport annuel, l'ONG estime que le Covid-19 a compliqué les actions dans les pays les plus touchés par ces explosifs.

C'est un chiffre très élevé. En 2019, 5 500 personnes, dont 2 000 enfants, ont été victimes de mines antipersonnel à travers le monde, d'après le rapport annuel de l'ONG Handicap International. Dans près de la moitié des cas, ce sont les IED, c'est à dire des mines artisanales ou improvisées qui sont en cause.

Les zones de conflits sont les plus touchées

Sans surprise, ce sont dans les pays en guerre ou qui l'ont été récemment, que ce décompte macabre est le plus important : l'Afghanistan, la Syrie, l'Ukraine ou encore le Mali. Selon Anne Héry, directrice du plaidoyer chez Handicap International, les combattants dans ces pays-là peuvent trouver tous les éléments nécessaires à la fabrication de ces engins. "La plupart du temps ces groupes armées réutilisent des restes d'explosifs de guerre ou des mines qui sont déplacées et déterrées pour piéger des zones dans des conflits récents et qui touchent, en majorité, les civils", explique-t-elle à franceinfo.

Ces derniers temps, il y a aussi eu de vrais coups durs dans le combat que mène Handicap International, notamment lorsque l'administration Trump a décidé d'autoriser à nouveau la production de mines antipersonnel. "Ça a été une vraie douche froide pour tous les militants de la lutte contre les mines, déplore Anne Héry. C'est aussi un signal extrêmement négatif envoyé à la communauté internationale. L'élection de Joe Biden donne un grand espoir de voir cette politique inversée à nouveau."

Nous demandons à l'administration Biden de s'engager beaucoup plus activement en faveur de la protection des civils contre les dégâts liés aux armes explosives. Anne Héry à franceinfo

Handicap International remarque aussi dans son rapport annuel que le Covid-19 a un impact sur ses actions : moins de démineurs sur le terrain, moins de prévention, et un accès aux soins plus compliqué pour les blessés.