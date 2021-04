Le volcan de l'île caribéenne de Saint-Vincent entre en éruption, des évacuations sont en cours

Un peu plus de 100 000 personnes vivent sur cette île des Petites Antilles : le volcan de l'île caribéenne de Saint-Vincent est entré en éruption vendredi 9 avril dans la matinée, faisant craindre d'importants dégâts, tandis que l'évacuation d'une partie de la population était en cours.

"A 8h41 ce matin (10h41, heure de France métropolitaine) une éruption explosive a débuté au volcan la Soufrière à Saint-Vincent. C'est l'aboutissement de l'activité sismique qui avait commencé le 8 avril. L'éruption est en cours", a tweeté le centre de recherche sismique de l'université des Indes occidentales à Trinité-et-Tobago.

At 8:41 am this morning 9-4-21 an explosive eruption began at La Soufrière volcano in St. Vincent. This is a culmination of the seismic activity that began on April 8. The eruption is ongoing and more information will be shared as things progress. #lasoufriere #uwi #volcano #svg pic.twitter.com/C2zWrjPcpP