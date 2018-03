Le crash d'un avion bangladais au Népal fait au moins 40 morts et 23 blessés

L'avion de la compagnie US-Bangla Airlines, en provenance de Dacca, au Bangladesh, transportait 67 passagers et quatre membres d'équipage.

Au moins 40 personnes ont été tuées, lundi 12 mars, dans l'accident d'un avion bangladais qui s'est écrasé près de l'aéroport de Katmandou (Népal), où il se préparait à atterrir. Quelque 23 autres personnes ont été blessées. "Trente et une personnes sont mortes sur le coup et neuf autres dans deux hôpitaux de Katmandou", a précisé Manoj Neupane, le porte-parole de la police.

L'aéroport fermé et les vols déroutés

L'avion de la compagnie US-Bangla Airlines, en provenance de Dacca (Bangladesh), transportait 67 passagers et quatre membres d'équipage. De la fumée pouvait être vue s'élevant du terrain de football où l'appareil a chuté, à l'est de l'unique aéroport international du pays, tandis que les pompiers tentaient d'éteindre les flammes et de porter assistance aux personnes à bord. Du fait de l'accident, l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou a été fermé et tous les vols à l'arrivée ont été déroutés vers d'autres destinations.