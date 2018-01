La journée internationale sans pantalon célèbre sa 17e édition

"No pants are the best pants". Le slogan de la 17e édition de la journée internationale sans pantalon s'est exhibé sur les tee-shirts de participants, dimanche 7 janvier. New York (États-Unis), Toronto (Canada), Jérusalem (Israël)... 60 villes ont participé à cette journée originale. Le seul but de cette manifestation est de faire sourire. "Il n'y a pas de visée politique ni sociale, ce sont simplement des gens qui veulent monter dans un tramway et enlever leur pantalon", témoigne un participant.

"Un renforcement de ses valeurs personnelles"

Pour d'autres, c'est avant tout une preuve de liberté : "C'est un renforcement de ses valeurs personnelles, montrer que les gens n'ont pas honte d'eux-mêmes. Je ne pense pas qu'un vêtement définisse une personne", explique un autre participant. Et vous, tomberez-vous le bas l'année prochaine ?