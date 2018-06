L'orang-outang le plus âgé du monde est mort dans un zoo australien

La femme de 62 ans vivait au zoo de Perth, depuis un don de la Malaisie en 1968.

L'orang-outang de Sumatra le plus vieux du monde, une femelle ayant eu 11 petits et comptant 54 descendants éparpillés de part le monde, est mort lundi 18 juin à l'âge de 62 ans, dans au zoo de Perth, en Australie, où elle vivait depuis un don de la Malaisie en 1968. La mort de Puan, qui signifie "Dame" en indonésien, a été annoncée mardi par l'établissement.

"Elle a tant fait pour la colonie du zoo de Perth et la survie de son espèce, a déclaré Holly Thompson, responsable des primates de l'établissement. En dehors du fait qu'elle était la membre la plus âgée de notre colonie, elle était également une membre fondatrice de notre programme de reproduction connu dans le monde entier et laisse derrière elle un héritage incroyable".

Aïeule de 10% des orangs-outans en captivité

Sacré héritage en effet : ses gènes "se retrouvent dans un peu moins de 10% de la population des zoos mondiaux". Puan a eu 11 bébés. Elle compte un total de 54 descendants aux Etats-Unis, en Europe, en Australie et dans la jungle de l'île indonésienne de Sumatra. Deux de ses filles vivent toujours au zoo, de même que quatre petits-enfants et un arrière petit-fils. Son arrière petit-fils Nyaru est le dernier spécimen à avoir été relâché dans la nature.

Née en 1956, elle avait fait son entrée au livre Guinness des records au titre vérifié de l'orang-outang la plus âgée du monde. Dans la nature, les femelles vivent rarement au-delà de 50 ans. D'après Holly Thompson, elle avait une personnalité indépendante et une attitude un peu distante. "On savait à quoi s'en tenir avec Puan. Si elle était mécontente, elle tapait carrément du pied".