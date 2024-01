L'horloge de l'apocalypse reste réglée à 90 secondes de minuit

Cette horloge symbolique a été créée en 1947 par le Bulletin of the Atomic Scientists, un groupe d'experts et de scientifiques américains pour alerter sur les dangers qui menacent l'humanité.

On a évité la fin du monde. L'horloge de l'apocalypse, imaginée en 1947 par le Bulletin of the Atomic Scientists, un groupe d'experts et de scientifiques américains créé par Albert Einstein, reste réglée à 90 secondes de minuit, a annoncé ce groupe, mardi 23 janvier.

Chaque année, il transforme les turbulences politiques, guerres, catastrophes naturelles ou avancées technologiques en formules mathématiques. Et, en fonction des résultats, il avance ou recule les aiguilles de cette horloge un peu spéciale. La fin des temps est arbitrairement fixée à minuit.

En 2023, le réglage est resté identique à celui de 2022, à un niveau de proximité de la fin du monde symbolique jamais atteint auparavant. En cause, notamment, les "dangers croissants de la guerre en Ukraine", qui augmentent "le danger nucléaire" et "compromettent les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique" en raison des investissements accrus dans le gaz naturel.