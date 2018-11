VIDEO. Une jeune coureuse japonaise termine son relais en marchant sur les genoux après s'être cassé la jambe

Elle n'a rien lâché, malgré la douleur extrême. Rei Iida est devenue célèbre dans tout le Japon pour avoir terminé sa course en marchant sur les genoux, alors qu'elle venait de se casser la jambe droite. La jeune étudiante de 19 ans participait, fin octobre, à un relais, dans la préfecture de Fukuoka (île de Kyushu, sud du pays) avec son équipe lorsqu'elle est tombée 210 mètres avant l'arrivée, rapporte le Telegraph (en anglais). Malgré une fracture de la jambe droite, elle a continué à avancer sur les genoux pour passer le relais à sa coéquipière.

"Elle a un grand sens des responsabilités", a commenté un spectateur auprès du journal Asahi. Les organisateurs de la course ont néanmoins été critiqués pour ne pas avoir arrêté Rei Iida, même si elle avait exprimé son envie de continuer. "J'ai beaucoup hésité à décider si je devais l'arrêter ou pas mais j'ai senti qu'elle pouvait le faire puisqu'elle allait presque passer le témoin", a assuré le juge en chef de la compétition. La jeune femme a été conduite à l'hôpital immédiatement après la course. Elle s'est également excusée auprès de son entraîneur pour sa performance.

A Japanese runner who broke her leg during a relay race. She crawled to her partner so the team would be able to continue the race. Lets share her story with the world. pic.twitter.com/NNiSL9Q64F