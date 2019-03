VIDEO. Des Français obligés de jouer les détectives à Tokyo pour approcher leur enfant, enlevé par une mère japonaise

Ce matin-là, Emmanuel est "en planque" devant une maison des environs de Tokyo. C'est là que sa fille Claire, 7 ans, est censée vivre. Sa mère, japonaise, l'a emmenée avec elle après le divorce du couple. Dans la voiture, il y a aussi Stéphane, un Français dont le fils est dans la même situation.

Soudain, Emmanuel aperçoit son ex-femme sortant de la maison avec la petite fille qu'il n'a pas vue depuis trois ans. Elle la fait monter dans sa voiture, qu'ils prennent en filature. Emmanuel veut savoir où sa fille va à l'école, tenter de lui parler. Mais le véhicule fait demi-tour et stoppe : il a été repéré. Emmanuel s'approche de la vitre, mais son ex-femme s'interpose.

La justice japonaise ne reconnaît pas la garde partagée

Une dizaine de minutes plus tard, la police arrive. Emmanuel veut montrer ses documents légaux, mais il est tenu à l'écart. La justice française lui a accordé de voir sa fille un week-end sur deux, et la moitié des vacances – mais ce jugement n'est pas reconnu au Japon. Les policiers ne feront rien pour l'aider. Claire sera finalement exfiltrée par un employé de l'école, après une rencontre muette de quelques secondes avec son père. En trois ans, c'est tout ce qu'il aura pu obtenir.

"Si je ne force pas la porte et que je ne dis pas à ma fille 'Je suis là', qu'est-ce qui va se passer ? Je vais lui dire que son papa l'a abandonnée ? Je vais lui dire qu'elle a été enlevée. Et qu'on a toutes les preuves qu'elle a été enlevée sciemment, pour la séparer de moi, affirme Emmanuel en surmontant son émotion. Et que jamais je ne l'ai abandonnée." Une centaine de pères français seraient sans nouvelles de leur enfant kidnappé par une mère japonaise.

Extrait de "Japon : les enfants kidnappés", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 21 mars 2019.