Un Japonais de 112 ans déclaré nouveau doyen masculin de l'humanité

Un Japonais âgé de 112 ans s'est vu décerner mercredi 12 février le titre de nouveau doyen masculin de l'humanité par le Guinness des records. Le précédent détenteur du record, Masazo Nonaka, un autre Japonais, est mort le mois dernier à 112 ans et 266 jours, tandis que le record mondial absolu de longévité masculine est celui d'un autre Japonais décédé en 2013 peu après son 116e anniversaire, Jiroemon Kimura.

Chitetsu Watanabe est né le 5 mars 1907 à Niigata, dans le nord-ouest du Japon. Il a reçu officiellement son titre dans la maison de retraite où il réside, toujours dans sa ville natale.

Chitetsu Watanabe, qui a eu cinq enfants, a déclaré que le secret de sa longévité était simplement "de ne pas se mettre en colère et de garder le sourire". Il a tout de même reconnu un péché mignon – des sucreries comme le pudding au caramel.

