REPLAY. Regardez le documentaire "Tokyo, Jeux interdits", dans lequel quatre athlètes français racontent les coulisses des JO

Avec le Covid-19, Tokyo a mis les Jeux Olympiques sous cloche. Le plus grand événement sportif du monde s’est joué sans public et sans liesse, ce qui constitue une première dans l’histoire olympique.

Ces Jeux interdits, quatre athlètes français les racontent de l’intérieur dans "Tokyo, Jeux interdits", réalisé par les journalistes Ben Barnier, Chris Kenck et Harold Horoks, diffusé sur la chaîne info le 9 août. Parmi ces athlètes figurent les handballeuses Estelle Nze Minko et Méline Nocandy, couronnées d’or le dernier jour des Jeux. L’outsider Samuel Kistohurry, boxeur poids plume, et la lutteuse Koumba Larroque, nous ouvrent également les portes d’un événement verrouillé, cadenassé.

Les Japonais, aussi, ont la parole, une parole souvent surprenante, parfois grinçante, quand il s’agit de qualifier la présence des étrangers sur leur territoire. Même après les médailles nippones, un majorité de locaux rejettent cet événement : trop coûteux, trop dangereux à cause du risque sanitaire. Le journaliste Ben Barnier essaie lui aussi de montrer les tracasseries imposées par le gouvernement japonais - pris en étau entre une population en colère et un comité olympique qui impose la tenue de la compétition.

Une situation dont la cérémonie d’ouverture fut particulièrement représentative avec un stade olympique, d’une capacité de 68.000 places, quasiment vide, des Tokyoïtes manifestant au pied de l’arène et des étrangers suivant les chorégraphies et les ballet des délégations, à la télévision, depuis leur chambre d’isolement. La suite dans ce documentaire de 52 minutes proposé par Franceinfo, canal 27.