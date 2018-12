Quels sont les records actuels de longévité ?

La femme qui détient le record de longévité sur la planète est japonaise, elle s'appelle Kane Tanaka. Le 2 janvier, elle aura 116 ans. "Son loisir favori est la poésie", rapporte le journaliste de France 2 Simon Ricottier. "Le couple le plus âgé du monde vit aussi au Japon, ils ont 208 ans à eux deux. Ils viennent de fêter leurs 80 ans de mariage", précise-t-il. Quels sont leurs secrets de longévité ? "Sur l'archipel d'Okinawa au Japon, il y a 50 centenaires pour 1 000 habitants, c'est tout simplement le record du monde, et c'est deux fois plus qu'en France. C'est un endroit qui bénéficie de l'air de l'océan, mais aussi d'une température clémente, jamais moins de 8°C et jamais plus de 37°C, ajouter à cela une alimentation équilibrée, peu de viande, du poisson, des fruits et légumes et des algues, riches en vitamines et en minéraux. Elles permettent aux habitants de rester en bonne santé", explique Simon Ricottier.

Une espérance de vie qui augmente en France

Demain, avec les progrès de la science, peut-on imaginer vivre 200 ou 300 ans ? "Selon les projections des chercheurs, en 2070, l'espérance de vie en France pourrait atteindre 93 ans pour les femmes et 90 pour les hommes, au lieu de 85 et 79 en 2018", précise le journaliste.

