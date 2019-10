Depuis le passage du typhon Hagibis, qui a fait au moins 26 morts d'après les médias japonais, les images de la catastrophe sont massivement partagées sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas d'une vidéo vue près de 2,5 millions de fois sur Twitter.

Powerful Typhoon in Japan called Typhoon Hagibis. Four People already dead and dozen missing! Hitting Tokyo! PLEASE PRAY FOR JAPAN! #PrayForJapan #FlynnFighters #PatriotsAwakened pic.twitter.com/DUJZaY1d3k