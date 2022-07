Mort de Shinzo Abe : Emmanuel Macron, Boris Johnson... Les leaders mondiaux rendent hommage à l'ancien Premier ministre du Japon

Des hommages du monde entier. Après l'attaque par balle qui a coûté la vie à l'ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, vendredi 8 juillet, lors d'un meeting électoral à Nara (Japon), les dirigeants mondiaux expriment leur désarroi et rendent hommage à celui qui avait battu des records de longévité à la tête du Japon.

>> DIRECT. Japon : les dernières informations après la mort de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe

L'Italie "condamne fermement l'attentat"

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a été l'un des premiers à réagir après l'annonce du décès de Shinzo Abe dans les médias japonais, condamnant "fermement" 'l'attentat" contre l'ex-Premier ministre. "L'Italie est proche de M. Abe et du peuple japonais en ce moment dramatique", a écrit Mario Draghi sur Twitter.

L'Otan dénonce un "meurtre odieux"

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit "profondément choqué" par "le meurtre odieux" de Shinzo Abe. Dans son tweet, Jens Stoltenberg adresse ses "plus sincères condoléances" à sa famille, au Premier ministre nippon Fumio Kishida et "au peuple du Japon", un partenaire clé de l'Alliance.

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022

Le Kremlin et le Royaume-Uni attristés

Le Kremlin s'est dit, à travers la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, "profondément attristé" par ce meurtre, saluant un "grand patriote" du Japon. Il condamne "de la manière la plus ferme cet attentat".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, se dit également "incroyablement triste pour Shinzo Abe" et a salué le "leadership mondial" de l'ex-Premier ministre japonais.

Le Premier ministre japonais "ne trouve pas de mots"

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, visiblement très ému, a assuré "ne pas trouver de mots" après l'assassinat de l'ex dirigeant nippon. "Je priais pour que sa vie soit sauvée, mais malgré cela, j'ai appris la nouvelle (de sa mort). C'est vraiment regrettable. (...) Je présente mes sincères condoléances et prie pour que son âme repose en paix", a-t-il déclaré devant les journalistes.

Les chefs de l'UE saluent un "grand démocrate"

Shinzo Abe était "grand démocrate et défenseur d'un ordre mondial multilatéral", victime d'un "meurtre lâche et brutal", regrette quant à elle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Je ne comprendrai jamais le meurtre brutal de ce grand homme. Japon, les Européens partagent votre deuil", a également commenté sur Twitter le président du Conseil européen, Charles Michel.

It is with deep regret that I have learned of the passing of @AbeShinzo



I will never understand the brutal killing of this great man.



Japan, Europeans mourn with you.



My sincerest condolences to his wife and family. https://t.co/AH9JA5s4U0 — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

L'Allemagne " aux côtés du Japon"

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit vendredi "stupéfait et profondément attristé" par "l'attentat mortel perpétré contre Shinzo Abe". Dans un tweet, il assure également être "aux côtés du Japon dans ces heures difficiles".

The assassination of @AbeShinzo leaves me shocked and deeply saddened. My deepest sympathy goes to his family, my colleague Fumio @kishida230 and our Japanese friends. We stand closely by Japan's side in these difficult hours. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 8, 2022

La Corée du Sud adresse ses condoléances

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a adressé "(s)a sympathie et (s)es condoléances à sa famille et au peuple japonais" pour la perte de celui qui est "resté le plus longtemps au pouvoir". Dans son communiqué rendu public, Yoon Suk-yeol qualifie enfin l'assassinat d'"acte criminel inacceptable".

Les deux pays ont pu avoir des relations diplomatiques compliquées en raison des exactions commises par l'armée japonaise en Chine et dans la péninsule coréenne, durant la première moitié du XXe siècle. Shinzo Abe avait refusé de présenter les excuses du Japon lorsqu'il était en fonction.

"Le Japon perd grand un Premier ministre", regrette Emmanuel Macron

"Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe", a déclaré le président français Emmanuel Macron sur Twitter, avant d'ajouter : "Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde."

Au nom du peuple français, j’adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l’assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022

Dans un communiqué, l'Elysée souligne également les "très bonnes relations" entretenues par Emmanuel Macron et Shinzo Abe "jusqu’au départ de celui-ci du gouvernement" en 2020 et "souhaite que tous les gestes soient faits pour exprimer la solidarité de la France envers les citoyens et autorités du Japon."