Maine-et-Loire : à la découverte du magnifique parc japonais de Maulevrier

Un jardin japonais en plein cœur du Maine-et-Loire : oui, mais pas n’importe lequel. Basé à Maulevrier, il s’agit du plus grand d’Europe. Ses 12 hectares de verdure sont précieusement entretenus par des jardiniers spécialisés et ne peuvent que combler les visiteurs. Ce parc, vieux de plus d’un siècle, recèle bien des trésors, comme par exemple un temple khmer. Les promeneurs ne cachent pas leur émerveillement et leur surprise.

Des visiteurs conquis

"On s’attendait juste à trouver un petit parc avec un pont japonais […] Au final, on se retrouve avec un parc immense et très bien préservé", s’enthousiasme une jeune femme. "J’ai l’impression d’être au paradis", ajoute une marcheuse. Au dessus du parc, se trouve un beau château. Au début du siècle dernier, le propriétaire de cette bâtisse a fait aménager cet espace vert d’inspiration japonaise. Puis, en 1980, il fut racheté par la commune de Maulevrier.

