La région de Tokyo touchée par un typhon, des centaines de vols et de trains annulés

Un typhon "très fort" touche vendredi 16 août la région de Tokyo et la côte est du Pacifique, a annoncé l'Agence météorologique japonaise (JMA). Ces conditions météorologiques ont entraîné l'annulation de centaines de vols et de trains ainsi que des coupures de courant.

Vendredi à la mi-journée au Japon, le typhon Ampil avait longé par l'est l'île de Hachijojima, à environ 300 kilomètres au sud de Tokyo, avec des vents de 160 km/h et des rafales allant jusqu'à 216 km/h. De son côté, le centre d'alerte aux typhons de l'armée américaine a prévu des vents de 200 km/h avec des rafales de 250 km/h. Au lendemain de la levée d'une alerte au "mégaséisme", en vigueur depuis une semaine, le Japon fait face à un typhon puissant, même si le qualificatif "très fort" est un cran en dessous de sa catégorie la plus élevée de "typhon violent".

Des risques de glissements de terrain et d'inondations

Les autorités ont mis en garde la population contre de fortes pluies et de fortes rafales de vent. La JMA a, elle, averti que la région de Chiba, au centre du pays, "devrait être en état d'alerte maximale en raison de risques de fortes vagues, de glissements de terrain et d'inondations". Vendredi matin, plus de 4 000 foyers des départements voisins de Tokyo ont été privés d'électricité en raison du typhon, selon l'opérateur de services publics.

La compagnie aérienne japonaise ANA a annulé 281 vols intérieurs et 54 internationaux prévus vendredi, affectant plus de 60 000 passagers, tandis que Japan Airlines a supprimé 281 vols intérieurs et 38 vols internationaux, ce qui a impacté 49 700 clients. ANA prévoit d'ores et déjà une trentaine d'annulations pour la journée de samedi. La circulation sur des sections importantes du réseau de Shinkansen, les trains à grande vitesse du Japon, devrait également être arrêtée vendredi, notamment sur le tronçon très fréquenté entre Tokyo et la métropole de Nagoya.