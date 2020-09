La compagnie Japan Airlines adopte la neutralité de genre lors des annonces à ses passagers

L'annonce concerne les langues autres que le japonais, pour lequel le vocabulaire habituellement employé dans ces situations est déjà neutre, a fait savoir la compagnie.

Plus de "mesdames et messieurs" sur les vols Japan Airlines. La compagnie aérienne nippone a annoncé que ses messages à bord des avions et dans les aéroports adopteraient dès le 1er octobre un langage neutre en genre. "Japan Airlines va bannir les expressions genrées" et utiliser des salutations neutres comme simplement "bonjour" ou "bonsoir", a déclaré lundi 28 septembre un porte-parole de la compagnie.

L'annonce concerne les langues autres que le japonais, pour lequel le vocabulaire habituellement employé dans ces situations est déjà neutre. Cette décision serait une première parmi les grandes compagnies aériennes nippones. ANA Holdings, concurrente de Japan Airlines, a pour sa part assuré vouloir "étudier la question en fonction des avis des clients". Japan Airlines a aussi modifié son règlement pour que les couples de même sexe puissent profiter des mêmes tarifs préférentiels que les familles.

Le mariage de même sexe n'est pas reconnu légalement au Japon mais le gouvernement a progressivement étendu la protection des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres ces dernières années. La communauté LGBT+ milite cependant depuis plusieurs années pour que ses droits soient mieux reconnus dans le pays. L'an dernier, 13 couples de même sexe ont lancé des actions en justice contre le gouvernement japonais, estimant inconstitutionnel son refus de reconnaître leurs unions.