Jeux olympiques : les chiffres clés de la délégation française

Alors que les Jeux olympiques d'été débutent, vendredi 23 juillet, à Tokyo, au Japon, la France compte 378 athlètes. 166 femmes pour 212 hommes. La plus petite est la gymnaste Carolann Héduit, 1 mètre 45. À l'inverse, le plus grand s'appelle Mustapha Fall. Le basketteur mesure 2 mètres 18. Mais ce n'est pas le plus lourd. Teddy Riner, le champion de judo, pèse 139 kilos.



Méline Robert-Michon , six participations aux JO

Mélanie de Jesus dos Santos est, elle, la plus légère, avec 38 kilos de muscle. Mélina Robert-Michon, spécialiste du lancer de disque, est la plus capée, après 20 ans de carrière et six olympiades déjà. Tout comme Nicolas Touzaint, le cavalier, présent aux JO depuis Sydney 2000. Isabelle Pinto, du haut de ses 50 ans, est la plus âgée. La plus jeune est la skateuse Madeleine Larcheron, 15 ans. Enfin, cinq fratries seront représentées, dont les jumelles Laura et Charlotte Tremble.