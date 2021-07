Japon : un gigantesque glissement de terrain fait au moins deux morts

Une ville côtière près de Tokyo, au Japon, a été dévastée, vendredi 2 juillet, par un torrent de boue après deux jours de pluies incessantes. Deux personnes sont mortes et une vingtaine d'habitants sont toujours portés disparus, samedi 3 juillet.

Un torrent de boue a dévasté la ville d'Atami, au sud-ouest de Tokyo (Japon), vendredi 2 juillet. Après plusieurs jours de pluies incessantes, une immense vague a soudainement dévalé la rue, emportant les habitations, les voitures et poteaux électriques. Une habitante a filmé le désastre. Ce gigantesque glissement de terrain a arraché des arbres et coupé des routes. Un pont s'est même effondré sous la pression du fleuve. Au moins deux personnes sont mortes et une vingtaine d'habitants sont toujours portés disparus, samedi.

L'armée en renfort

En 48 heures, en pleine saison des pluies, il est tombé l'équivalent de plus d'un mois entier de précipitations sur cette ville côtière. 2 800 foyers sont toujours privés d'électricité, samedi 3 juillet. Face à l'ampleur des dégâts, que les secours tentent de déblayer, l'aide de l'armée a été demandée.