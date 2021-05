Japon : quand une statue de calamar est financée sur des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19

Le calamar est un met particulièrement apprécié au Japon, mais qui n’est pas au goût de tous. À Noto, au Japon, une statue de calamar rose de 13 mètres, aux tentacules déployés, a été inaugurée en mars 2021 sur une aire de repos. Pour sa construction, la ville a dépensé près de 200 000 euros. Mais cette somme provient des fonds d’urgence alloués par l’État aux provinces pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Frontières fermées

Les autorités locales se défendent et évoquent une initiative pour relancer le tourisme local. Pour les détracteurs de l’œuvre, il n’y avait rien d’urgent à sa construction. Depuis plus d’un an, les frontières japonaises sont fermées aux étrangers et le gouvernement appelle la population à limiter ses déplacements dans le pays. En attendant de faire venir les touristes, le mollusque céphalopode fait au moins couler beaucoup d’encre.