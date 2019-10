Japon : le typhon Hagibis a quitté le pays

Le typhon Hagibis, qui a tué plus de 20 personnes et fait de nombreux disparus dans la nuit du samedi au dimanche 13 octobre, s'éloigne. "Le typhon a quitté le japon il y a une dizaine d'heures maintenant. Il est actuellement au-dessus de l'océan Pacifique Nord et selon l'agence météorologique japonaise, le typhon a perdu une grande partie de sa puissance", constate l'envoyé spécial de France 2 Grégory Naboulet.



"Une vingtaine de typhons chaque année"

"Ici, à Tokyo, la vie a désormais repris son cours. Difficile d'imaginer qu'il y a moins de 24 heures, des rafales de vent à près de 200 km/h balayaient la ville. C'est juste une question d'habitude nous disent les Japonais, qui sont frappés par une vingtaine de typhons chaque année. Mais Hagibis a été marqué par des pluies torrentielles. Il est tombé par endroits environ 40% des précipitations annuelles en l'espace d'une journée. L'armée a été mobilisée pour venir en aide aux sinistrés. 100 000 foyers sont encore privés d'électricité", poursuit Grégory Naboulet.

