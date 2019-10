Japon : le typhon Hagibis a fait au moins 35 morts et de nombreux dégâts

Policiers et soldats sont à pied d'oeuvre pour aider les sinistrés au Japon. Plus de 24 heures après le passage du typhon Hagibis, 110 000 secouristes sillonnent les zones inondées comme dans la région de Nagano lundi 14 octobre. Lundi matin, le niveau de l'eau est redescendu. "Quand je suis venu ici hier, il y avait plus d'un mètre d'eau, c'était comme un océan", témoigne un habitant. Un autre témoin, agriculteur, ne peut que constater les dégâts. Il ne peut plus travailler. "Toute ma famille est saine et sauve, mais toutes mes machines ont été détruites", déplore-t-il.

20 personnes portées disparues

Depuis samedi 12 octobre, plus de 100 000 habitants ont été évacués. Une maison de retraite a été inondée, les personnes âgés ont dû être transportées dans des bateaux. Le typhon Hagibis a fait au moins 35 morts. 20 personnes sont toujours portées disparues.

Le JT

Les autres sujets du JT