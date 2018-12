Japon : le retour de la pêche à la baleine

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ce choix provoque l’indignation des associations environnementales. Le Japon n’avait jamais réellement renoncé à la chasse à la baleine, une tradition depuis le 12e siècle dans le pays. Mais en quittant la Commission baleinière internationale, le pays annonce ses intentions claires. "Les pays qui se focalisent sur la protection des baleines n’ont fait aucun pas dans notre direction. Nous ne pouvons pas nous entendre, et il est inévitable pour nous de prendre cette décision", estime le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga.

En 1986, la commission baleinière avait suspendu la chasse de l’espèce. Mais le Japon continuait à en pêcher à des fins scientifiques.

Respect des quotas

Cette fois, l’Empire du Soleil levant assume, et remettra en œuvre la pêche dès l’été prochain. Une pêche limitée aux eaux territoriales et à la zone économique exclusive du Japon. Frédéric Le Manach, directeur scientifique de l’Association Bloom, explique le point de vue japonais : "C’est un pied de nez à la communauté internationale : ‘vous nous demandez d’arrêter la pêche internationale. On a un commerce qui bénéficie de cette pêche-là, on a un marché local et des entreprises qui en dépendent, donc on va continuer’." Les Japonais eux sont divisés. "C’est une espèce comme une autre", estiment certains. "Moi je pense qu’il y a d’autres choses à manger", tempère une autre. Le Japon promet de respecter des quotas.

