Japon : le Premier ministre sain et sauf après une explosion lors d'un événement électoral

Sain et sauf. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est indemne après avoir été évacué après une explosion alors qu'il s'apprêtait à prononcer un discours dans un port de pêche de l'ouest du pays, ont rapporté des médias japonais samedi 15 avril.

Plusieurs médias, dont l'agence de presse Kyodo, ont rapporté qu'un objet ressemblant à une "bombe fumigène" avait été lancé, mais qu'il ne semblait pas y avoir de blessés ou de dégâts visibles sur les lieux. Des images de télévision montraient un mouvement de foule, puis le bruit d'une explosion suivie d'une émission de fumée blanche.

Interpellation pour des soupçons d'"obstruction à l'activité commerciale"

"Il y a eu une forte explosion (...) La police enquête pour connaître les détails, mais je voudrais m'excuser d'avoir inquiété et incommodé de nombreuses personnes", a déclaré le Premier ministre, devant la gare de Wakayama, à quelques kilomètres du lieu de l'incident. Il a repris ensuite ses activités électorales : "Une campagne importante pour notre pays est en train de se dérouler, et nous devons travailler ensemble et aller jusqu'au bout."

Une personne a été interpellée sur place, au port de pêche de Saikazaki dans le département de Wakayama, où il devait prononcer un discours électoral, selon la chaîne de télévision publique NHK. La NHK a diffusé des images montrant un homme au sol entouré de plusieurs autres alors que la foule se dispersait. L'homme a été arrêté pour des soupçons d'"obstruction à l'activité commerciale", selon la chaîne.

Dispositif renforcé

Le Japon a renforcé ses dispositifs de sécurité après l'assassinat en juillet dernier de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué par balles alors qu'il s'exprimait lors d'un événement de campagne électorale. Ce dispositif était relativement léger, et son assassinat a donné lieu à un examen approfondi de la manière dont sont protégées les personnalités politiques.

Son assassin présumé, Tetsuya Yamagami, a dit avoir visé le Premier ministre en raison de ses liens présumés avec la secte Moon, aussi connue sous le nom d'Église de l'Unification. Ce nouvel incident survient alors que le Japon accueille ce week-end des réunions ministérielles du G7 dans le nord et le centre du pays, et que le sommet des dirigeants des pays de ce groupe doit se tenir en mai à Hiroshima.