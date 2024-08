Japon : le Premier ministre Fumio Kishida confirme qu'il va quitter le pouvoir

Fumio Kishida vers la sortie. L'impopulaire Premier ministre japonais a annoncé, mercredi 14 août, son intention de ne plus être candidat à la présidence du parti au pouvoir, le PLD, qui se tient en septembre. Il va quitter de fait le poste de chef de gouvernement. "Dans cette élection pour la présidence [du parti], il est nécessaire de montrer au peuple que le PLD [le Parti libéral-démocrate au pouvoir] est en train de changer. La première étape la plus évidente pour [le] montrer est que je me retire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "J'ai pris cette lourde décision avec la ferme conviction que la politique n'est possible qu'avec la confiance du peuple et que nous avancerons dans la réforme politique", a-t-il ajouté.

Fumio Kishida, 67 ans, est en poste depuis octobre 2021 et a vu sa cote de popularité chuter, fortement affaibli par l'inflation et des scandales politico-financiers qui touchent son parti. La quatrième économie mondiale a du mal à se remettre en marche après la période Covid-19. En novembre dernier, le Premier ministre avait annoncé un plan de relance de 17 000 milliards de yens (plus de 100 milliards d'euros) alors qu'il tentait de réduire la pression de l'inflation.

Cette décision de quitter la tête du parti, et donc du gouvernement, lance la course à sa succession, qui s'annonce indécise. "Lors de cette élection pour la présidence, j'espère que ceux qui pensent avoir les qualités requises lèveront activement la main et s'engageront dans un débat sérieux", a conclu Fumio Kishida.