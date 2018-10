Japon : l'employé d'un parc n'a pas fait payer les touristes étrangers pendant deux ans de peur de leur parler

Les pertes engendrées ont été estimées à 25 millions de yens, soit près de 200 000 euros, selon la chaîne NHK.

Un employé du parc Shinjuku Gyoen à Tokyo a laissé entrer les visiteurs étrangers dans le jardin sans les faire payer pendant deux ans et demi, de peur d'interagir avec eux, rapporte la chaîne japonaise NHK (en japonais), jeudi 25 octobre. Les pertes engendrées ont été estimées à 25 millions de yens, soit près de 200 000 euros, précise Ouest-France.

L'employé, un septuagénaire, ne parle que le japonais, selon NHK, et craignait de devoir parler avec les visiteurs. Ce parc est particulièrement fréquenté lors de la floraison des cerisiers et le prix d'un ticket est d'environ 200 yens (environ 1,60 euro). D'autres employés, étonnés de la différence entre les recettes encaissées et le nombre de visiteurs, ont dénoncé la situation. L'employé a dû prendre une retraite anticipée, précise NHK. Contacté par la chaîne japonaise, le ministère de l'Environnement, qui gère le parc, n'a pas fait de commentaire.

Au Japon, selon France 2, 10% des salariés ont dépassé l'âge de la retraite, fixé à 65 ans. Nombre de Japonais continuent de travailler pour compléter leurs petites retraites, et occupent des postes à temps partiel ou complet.