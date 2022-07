Japon : l'ancien Premier ministre Shinzo Abe tué par balle lors d'un meeting électoral

Vendredi 8 juillet, il est 11 h 30 lorsque l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe tient un discours lors d’un rassemblement électoral à Nara (Japon). Deux coups de feu retentissent alors. Immédiatement, les forces de sécurité se jettent sur le tireur, et le plaquent au sol. Sur la chaussée gît l’arme, de fabrication artisanale. L’ancien Premier ministre, âgé de 67 ans, est touché au cou et à la poitrine. Il est transféré immédiatement à l’hôpital de Nara, mais ne présente déjà plus de signe de vie.



L'auteur présumé est un ancien militaire

Le Japon est consterné, et les condamnations sont unanimes. "C’est un acte barbare, en pleine campagne électorale, la base de la démocratie. C’est impardonnable et nous condamnons avec les mots les plus sévères", a déclaré Fumio Kishida, le nouveau Premier ministre japonais. L’auteur présumé est un ancien militaire de 41 ans. Une fois arrêté, il a déclaré ne pas aimer la politique de Shinzo Abe. Celui-ci détenait le record de longévité au pouvoir au Japon : de 2012 à 2020. Il avait ensuite démissionné pour des raisons de santé. Personnalité clivante, c'était un farouche partisan de l’ordre multilatéral.