Japon : Inquiétante disparition d'une Française

Tiphaine Veron n'a donné aucun signe de vie depuis le dimanche 29 juillet, il y a neuf jours. Elle se trouvait alors à 150 kilomètres de Tokyo (Japon), dans un hôtel à Nikko. Des vacanciers allemands disent avoir croisé la jeune femme. Elle serait ensuite partie visiter les jardins et forêts de cette ville touristique. Pour sa soeur Sybille Veron, arrivée au Japon samedi 4 août afin de la retrouver, Tiphaine ne peut avoir disparu volontairement.

Accident ou acte criminel ?

"Depuis qu'elle est arrivée au Japon, on avait plein de messages. Elle nous envoyait plein de photos, elle n'arrêtait pas de partager les premières heures de son arrivée avec nous. On essaie de retourner sur les traces de ma soeur et de comprendre quel chemin elle a fait, qu'est ce qui aurait pu se passer. Aujourd'hui, on se dit que tout est possible", explique Sybille Veron. Les policiers japonais disent avoir parcouru les itinéraires possibles de Tiphaine Veron, en vain pour l'instant. Ses proches redoutent aussi un malaise, car la jeune femme est épileptique. Son passeport, et la plupart de ses affaires étaient en tout cas restés dans sa chambre d'hôtel.