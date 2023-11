Japon : en automne, la splendeur des forêts qui se parent de mille couleurs

Au Japon, le paysage devient spectaculaire quand vient l'automne. Les touristes sont nombreux à venir observer cette nature qui change de couleur.

L'automne au Japon est synonyme de festival de couleurs. Les forêts se parent d'orange, de jaune et de rouge. Il y a un mot pour cette saison : le kōyō (les feuilles rouges). C'est un rendez-vous incontournable dans les parcs et les temples. "La couleur rouge et la couleur jaune nous apportent une vraie douceur", assure une femme.



Une source d'inspiration pour les peintres

Un lac, situé près de Nikko (Japon), est l'endroit préféré d'une peintre. En novembre, tous les ans, elle transporte toile et chevalet sur la rive et peint jusqu'à huit heures par jour pour immortaliser ces couleurs éphémères. Même fanées, les fleurs trouvent toujours une utilité au Japon. Dans une boutique du nord d'Osaka, des employés cuisinent celles des érables japonais, une tradition vieille de 13 siècles. Les feuilles marinent pendant plus d'un an dans de l'eau salée. Elles sont ensuite trempées, frites et emballées.