Intempéries : un mort et trois disparus au Japon, le Sud-Ouest du pays frappé par "les plus fortes pluies jamais enregistrées" selon l'agence météo nationale

Une femme est morte et trois personnes sont portées disparues après des glissements de terrain survenus dans le Sud-Ouest du Japon, région frappée par les pluies "les plus fortes pluies jamais enregistrées", ont annoncé, lundi 10 juillet, les autorités et l'agence météo nationale.

La femme, âgée de 77 ans, a perdu la vie dans un glissement de terrain qui a touché sa maison pendant la nuit dans la zone rurale de Fukuoka, ont indiqué les pompiers locaux à l'AFP. Son mari a été retrouvé conscient et hospitalisé.

Le changement climatique en cause

Trois personnes sont aussi portées disparues après un glissement de terrain qui a frappé la ville de Karatsu, dans la préfecture de Saga, voisine de Fukuoka, ont déclaré les autorités locales. L'agence météorologique japonaise a demandé à la population de se mettre à l'abri car les fortes précipitations risquent de provoquer des inondations et des glissements de terrain dans les régions de Fukuoka et d'Oita. "Une alerte spéciale aux fortes pluies a été émise pour les municipalités de la préfecture de Fukuoka. Il s'agit des plus fortes pluies jamais enregistrées dans la région", a déclaré à la presse Satoshi Sugimoto, de la division des prévisions de l'Agence japonaise de météorologie (JMA). "Il est très probable qu'une catastrophe se soit déjà produite. La situation est telle que des vies sont en danger et que la sécurité doit être assurée", a-t-il ajouté.

Des consignes d'évacuation ont été émises dans certaines parties des préfectures de Fukuoka, d'Oita et des préfectures voisines, qui ont ouvert des abris pour accueillir les personnes quittant leur domicile.

Le Japon est habituellement affecté par la saison des pluies entre juin et juillet, période marquée par de fortes précipitations et qui se traduit parfois par des inondations et des glissements de terrain meurtriers. Les scientifiques estiment que le changement climatique intensifie le risque de fortes pluies au Japon et ailleurs, car une atmosphère plus chaude retient davantage d'eau.

En 2021, 27 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain dévastateur, consécutif aux fortes pluies, dans la station balnéaire centrale d'Atami.