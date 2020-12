Goldorak : le héros de tous les temps fait l'objet d'une vente aux enchères

Sur une musique très disco, le robot justicier japonais Goldorak a révolutionné en France le dessin animé des années 1970. Polémique à l'époque, mais aussi un iconique sauveur de la planète. Le colosse a même posé sa carcasse à l'entrée de Thiers (Puy-de-Dôme) : une statue de 7 mètres de haut, à son effigie, a été installée. Quatre fois plus petit que dans le dessin animé, il en impose quand même.

Kitch et moderne

Du géant à la miniature, Goldorak a toujours la côte en objets dérivés : une vente aux enchères est organisée à Paris dans le week-end du 5 décembre. À Grand-Couronne (Seine-Maritime), la société ABYstyle détient depuis des années les licences Goldorak. "La matière résine nous permet d'avoir des finitions assez fines et des couleurs assez belles", explique Mathieu Beaudoin, le directeur. À la fois kitch et moderne, Goldorak, défenseur de la Terre et sauveur de l'humanité, a su délivrer un message audible depuis 45 ans par plusieurs générations.

