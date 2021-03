Fukushima : 10 après, il y a "une contamination chronique, pérenne, très grave pour la planète", affirme un journaliste

Jean-Michel Jacquemin-Raffestin est le co-auteur du livre "Fukushima, tremblements et stupeur dix ans après", dans lequel il affirme que de faibles doses de radioactivité, "les plus dangereuses", se déplacent et contaminent notamment la nourriture.

10 après la catastrophe de Fukushima qui a fait près de 20 000 morts, "on ne peut pas dire qu'on a vraiment tiré les leçons", estime, jeudi 11 mars, sur franceinfo Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, journaliste, co-auteur avec Mickael Naveau de Fukushima, tremblements et stupeur dix ans après. Dans leur ouvrage, les journalistes soulignent que Fukushima "est en train de contaminer les fonds marins de la planète". "C'est une contamination chronique, pérenne, très grave pour la planète", alerte Jean-Michel Jacquemin-Raffestin.

franceinfo : Est-ce qu'on a réagi à ce qui s'est passé à Fukushima, et bien avant à Tchernobyl ?

Jean-Michel Jacquemin-Raffestin : Non, on ne peut pas dire qu'on a vraiment tiré les leçons des accidents nucléaires précédents, que ce soit Three Mile Island (en 1979) ou Tchernobyl (en 1986). Mais je voudrais préciser qu'ils ne réagissent toujours pas aujourd'hui. Il y a eu un tremblement de terre important de 6,1 le 13 février dernier. Les sismomètres de Fukushima n'ont pas réagi parce qu'ils sont en panne depuis juillet dernier. Il y a eu des grandes pluies en juillet et ils n'ont pas été réparés. Donc ils ne tirent absolument aucun enseignement.

Dans votre ouvrage, vous tentez de mesurer le coût de la catastrophe, au niveau sanitaire et environnemental. Il est sous-estimé ?

Oui, c'est un travail sur six ans, non seulement sur le Japon, mais également sur les autres pays, sur les États-Unis, où des bébés ont eu des hypothyroïdies en très grand nombre en Californie, où le cabernet blanc de Californie est contaminé avec du césium. Il y a des traces de césium [déchet radioactif] de Fukushima. C'est un scientifique français du centre nucléaire de Bordeaux, Michael Pravikoff qui l'a découvert.

Fukushima est en train de contaminer les fonds marins de la planète. Jean-Michel Jacquemin-Raffestin à franceinfo

Tous les ans, depuis trois ans, en octobre novembre, il y a un marronnier qui revient. On nous dit que Tepco va déverser l'eau contaminée dans l'océan. Mais ça fait dix ans que Tepco déverse l'eau contaminée. Fin mai 2011, les poissons à Hong Kong, à 3 000 km, étaient déjà contaminés en césium. Les thons que vous pouvez pêcher au large de la Californie sont contaminés en césium. C'est une contamination chronique, pérenne, très grave pour la planète.

Cette contamination constitue un danger pour les humains qui vivent à proximité ou consomment ces produits ?

Oui bien sûr, puisque, comme le révèle de nombreux scientifiques, ce sont les faibles doses qui sont les plus dangereuses. Or, comme les gens reviennent vivre sur place, on a juste gratté la terre sur cinq centimètres. Et puis, on remet les gens dans leur maison, les enfants dans les écoles. Fukushima est un endroit au Japon où il y a énormément de forêts. Les forêts ne sont pas nettoyées. Sur la préfecture de Fukushima, il y a peut-être un vingtième qui est nettoyé et le reste, pas du tout.

Quand vous avez des pluies, des orages, des tsunamis, avec des vents très forts, la contamination se déplace et se dépose. Elle est également dans la nourriture. Jean-Michel Jacquemin-Raffestin à franceinfo

Par exemple l'été dernier, dans le métro de Tokyo, vous aviez des publicités pour vanter les poissons de Fukushima. Début décembre, la semaine du 5 au 18 décembre, dans le métro, vous aviez une publicité avec une promotion pour la viande de bœuf de Fukushima.

La population de cette région va payer cette catastrophe pendant des décennies ?

Oui, bien plus. Ce sont 200 000 personnes qui ont été déplacées. Et depuis 2017 ils reviennent parce que l'État a supprimé les allocations pour les avoir déplacées. Donc, elles sont forcées de revenir sur place. Mais ce n'est pas que Fukushima. On nous parle tout le temps de Fukushima. C'est tout le Japon. Les études sur les cancers de la thyroïde sur les enfants sont faites sur la préfecture de Fukushima. Mais c'est bien ailleurs. Nous avons une association en France, l'Acro, l'Association contre la radioactivité dans l'Ouest, qui a fait un travail remarquable au Japon. Elle a analysé les sacs aspirateurs dans douze maisons à 200 kilomètres de Fukushima. Et les sacs sont radioactifs à plus de 600 becquerels.