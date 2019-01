Foot : à bientôt 52 ans, le Japonais Kazuyoshi Miura prolonge d'un an avec son club professionnel

En 2017, le joueur a battu le record de longévité dans le foot professionnel. Il ne compte pas s'arrêter là et rêve de jouer avec les pros jusqu'à l'âge de 60 ans.

Il faudrait que Kylian Mbappé patiente encore huit Coupes du monde avant d'atteindre l'âge vénérable de Kazuyoshi Miura. A bientôt 52 ans, l'attaquant japonais a prolongé d'un an son contrat avec le Yokohama FC, annonce le club de deuxième division japonaise, vendredi 11 janvier. "Je remercie les supporters de leur soutien continu", a réagi le joueur, qui s'apprête donc cette année à vivre sa 34e saison chez les pros.

"Je veux m'entraîner à fond tous les jours... et jouer autant de matches que possible en faisant en sorte que chaque minute compte", a ajouté "King Kazu", célèbre joueur de l'Archipel, au point d'avoir inspiré le personnage d'Olivier Atton dans le dessin animé Olive et Tom. En 2017, Kazuyoshi Miura avait battu le record de longévité dans le foot professionnel et était devenu le plus vieux joueur à marquer un but, deux records jusqu'alors détenus par le légendaire Anglais Stanley Matthews.

Le joueur veut jouer en pro jusqu'à l'âge de 60 ans

Le Japonais a déjà annoncé qu'il comptait bien jouer jusqu'à ses 60 ans. Reste à savoir si ses performances lui permettront de réaliser son rêve. L'année dernière, l'attaquant a disputé neuf matches pour Yokohama, son club depuis 2005, mais il a toutefois échoué à marquer le moindre but.

Kazuyoshi Miura, joueur de Yokohama, lors d'une rencontre de J2 League contre Okayama, le 10 novembre 2018. (KEITA IIJIMA / YOMIURI / AFP)

Kazuyoshi Miura avait quitté le Japon pour le Brésil en 1982 et y avait fait ses débuts professionnels en 1986 avec Santos, le club de Pelé. Hormis deux expériences sans relief en Europe (Genoa, Croatia Zagreb) et une pige à Sydney, sa carrière s'est déroulée dans son archipel natal et au pays du "futebol". Il a participé à l'éclosion du championnat professionnel au Japon en 1993, et à la première Coupe du monde de sa sélection, en 1998. Il compte 55 buts en 89 capes pour son équipe nationale.