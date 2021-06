Culture : « Tokyo Shaking », le séisme au cinéma

Les Jeux olympiques seront bientôt au menu quotidien des chroniques du 23 heures. L’équipe en a profité pour s’arrêter sur le film Tokyo Shaking, signé Olivier Peyon et dédié au séisme, dont la sortie est prévue le 23 juin. Un "petit bijou qui raconte la catastrophe" selon les journalistes. "C’est une histoire vraie, l’histoire d’une amie d’enfance que j’ai retrouvée en 2013", explique le réalisateur. Son amie travaillait pour une grande banque française, et a raconté son histoire au réalisateur.

"Tout le monde peut retrouver cette sensation de peur"

Ce dernier s’est rendu sur place, et a rencontré les personnes qui ont vécu une histoire similaire. "Les blocs de l’époque existent encore, avec la peur des gens, il n’y a pas eu d’intermédiaire entre les historiens et nous, tout le monde peut retrouver cette sensation de peur et d’urgence", a rajouté le journaliste. Si le film est très sérieux, de la comédie est insufflée. "C’est ce que j’ai ressenti en écoutant mon amie", explique le réalisateur.