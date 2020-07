Culture : au Japon, des geishas se retrouvent sans clients

"Nous avions l'habitude de pouvoir parler de diverses choses avec les invités dans une vraie joie, assis l'un à côté de l'autre. Mais je n'ai jamais vécu une chose aussi difficile. Comment se parler alors que nous sommes à deux mètres l'un de l'autre ?", regrette une geisha interrogée. Une promiscuité dangereuse, des soirées coûteuses ... Après s'être interrompue, l'activité des geishas est menacée.

Les geishas de moins en moins nombreuses

"Nous, geishas, avons beaucoup d'énergie pour travailler et bouger. Mais sans les fêtes c'est le fond absolu, et il n'y a même pas d'aide", poursuit la geisha. "Je ne peux penser à rien, je suis pleine d'anxiété sur la façon dont ça se passe", explique l'une de ses collègues. Les geishas sont par ailleurs de moins en moins nombreuses. Dans le quartier d'Akasaka, à Tokyo, on comptait 120 geishas il y a 30 ans. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 20. Maquilleurs, perruquiers, c'est tout un secteur qui souffre et mise maintenant sur le virtuel pour perpétuer la tradition.