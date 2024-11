Au Japon, près de 200 000 habitants appelés à évacuer suite à de fortes pluies

Près de 200 000 habitants de Matsuyama, une ville de l'ouest du Japon, ont été appelés à évacuer samedi 2 novembre par les autorités. Elles craignent des glissements de terrain et des inondations en raison de fortes pluies après le passage du typhon Kong-rey. Cette ville située dans le département d'Ehime, près d'Hiroshima, "a émis une alerte de niveau supérieur, demandant à 189 552 résidents de ses 10 quartiers d'évacuer et de se mettre immédiatement à l'abri", a déclaré à l'AFP un responsable de la ville. Mais ces évacuations ne sont pas obligatoires.

Selon l'agence météorologique japonaise, "l'air chaud et humide (...) provoque de fortes pluies accompagnées d'orages dans l'ouest du Japon", en partie à cause du phénomène Kong-rey, un puissant typhon qui s'est abattu jeudi sur Taïwan, avant d'être rétrogradé en dépression.

Le trafic des trains a été brièvement suspendu

L'agence a mis en garde contre de possibles glissements de terrain et inondations dans l'ouest du Japon samedi et dans l'est dimanche. En raison de la pluie, le trafic des trains à grande vitesse Shinkansen a été brièvement suspendu entre Tokyo et la région de Fukuoka, dans le sud du Japon, dans la matinée.

Le typhon Kong-rey a causé la mort de trois personnes à Taïwan, alors que 690 blessés ont été recensés. Près de 28 000 habitants de Taïwan étaient encore sans électricité samedi dans l'île après des coupures ayant affecté initialement près d'un million habitants.