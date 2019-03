Xi Jinping en France : une visite à enjeux pour l'Europe

Quel est l'enjeu de la venue du président chinois en France ? "L'enjeu est à la fois diplomatique et économique. Les investissements chinois en Europe sont de plus en plus importants. L'inquiétude des Européens est grandissante, parce que Pékin investit dans des secteurs stratégiques, que ce soit dans les nouvelles technologies, comme la 5G, ou encore dans les transports, comme les ports de Pirée (Grèce) ou de Gènes (Italie)", explique la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis le palais présidentiel. "Face à cette offensive, les Européens sont divisés. Certains y voient une opportunité. L'Italie vient par exemple de signer l'accord des nouvelles routes de la soie, un gigantesque projet d'infrastructures maritimes et terrestres", ajoute-t-elle.

Angela Merkel et Jean-Claude Juncker appelés en renfort



"Pour tenter de faire respecter le multilatéralisme et présenter un front uni, Emmanuel Macron a convié Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, mardi soir à l'Élysée, pour un entretien avec Xi Jinping. Mais avant cela, les présidents français et chinois auront déjà eu plusieurs discussions, puisqu'ils ont dîné dimanche soir à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), sur la Côte d'Azur, et ils retrouvent lundi en début d'après-midi à l'Arc de Triomphe, avant un dîner d'État à l'Élysée lundi soir. Parmi les invités, outre les politiques et chefs d'entreprises, quelques vedettes du cinéma ou de la chanson, comme Alain Delon, Jean-Michel Jarre ou Hélène Rollès, de la série Hélène et les Garçons, chanteuse à succès en Chine et dont le président Xi Jinping est, paraît-il, fan", conclut Anne Bourse.