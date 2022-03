Au cœur de ce nouveau numéro du magazine "Affaires sensibles", la question des exilés politiques italiens, dont la justice française examine actuellement les dossiers en vue d'une extradition. Le documentaire commence par un moment que l'Italie attendait depuis trente-sept ans : l'arrivée sur son sol de Cesare Battisti, ex-militant des PAC (Prolétaires armés pour le communisme), condamné par contumace à la perpétuité pour homicide ou complicité dans quatre meurtres. A lui seul, il incarne quarante ans de discorde entre la France et l'Italie.

"L'affaire Battisti, ça va être sans doute le moment d'acmé des incompréhensions et des malentendus franco-italiens. C'est vraiment le moment maximal. Parce que Battisti est devenu célèbre en France, parce qu'il est célébré en France, et parce que du coup, du côté italien, on en fait aussi un cas emblématique."