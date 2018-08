VIDEO. Des chutes de neige exceptionnelles recouvrent les Alpes italiennes

Une épaisse couche de neige, des véhicules qui patinent, des doudounes de sortie... Non, nous ne sommes pas en plein hiver, mais bien à la fin du mois d'août, dans les Alpes italiennes. Dimanche 26 août, les premiers flocons sont apparus en dessous de 1 000 mètres d'altitude en raison d'une vague de froid exceptionnelle et de fortes précipitations.

30 cm de neige à 2 000 m

Un peu plus haut, à 2 000 mètres d'altitude, la neige a même atteint 30 centimètres de haut, un record pour la saison. C'était notamment le cas au refuge Scoiattoli à Cortina d'Ampezzo. Situé à plus de 2200 mètres d’altitude, il était complètement recouvert de neige. "Il y a eu de fortes tempêtes dans la région de Pordenone et il a neigé dans la région de Cortina d'Ampezzo, connue pour être une célèbre station de ski", précise Euronews. Des automobilistes ont ainsi du être dépannés sur les routes de montagne... ils n'avaient pas pensé à prendre des chaînes en plein mois d'août.