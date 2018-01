Venise : des bijoux volés dans une exposition en pleine journée

Lorsque les policiers de Venise sont appelés en urgence, il est déjà trop tard. Au Palais des Doges, la somptueuse exposition consacrée aux joyaux des Maharadjas, deux individus se sont emparés de bijoux dont la valeur pourrait dépasser les trois millions d'euros. Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit un homme coiffé d'une casquette blanche et son complice. Ils s'immiscent dans un groupe de touristes asiatiques. L'un fait le guet, l'autre ouvre avec une facilité déconcertante, une vitrine censée être inviolable. Il s'empare d'une broche et d'une paire de boucles d'oreilles et s'en va tranquillement, sans qu'aucune alarme ne retentisse.

Aucune trace

À demi mots, les policiers confessent que ces Arsène Lupin n'ont laissé aucun indice après ce vol en plein jour, au milieu des visiteurs, sans violence. L'exposition était ouverte depuis quatre mois, les voleurs en ont profité pour opérer des reconnaissances. Ce casse entache la réputation de la ville et pose la question de la sécurité dans les événements de Venise.

