"Un crétin, un fasciste" : Pierre Moscovici hausse le ton contre un eurodéputé italien d'extrême droite

Il avait déjà qualifié l'épisode de "grotesque". Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, est revenu, vendredi 26 octobre, sur CNews, sur le geste de l'eurodéputé italien Angelo Ciocca lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg. "C'est un crétin, un provocateur, un fasciste", a-t-il affirmé.

Le 23 octobre, alors que Pierre Moscovici terminait sa conférence de presse et annonçait le rejet du budget italien par Bruxelles, l'élu de la Ligue a ôté sa chaussure pour l'essuyer sur les notes que le commissaire avait laissées sur son pupitre.

"Quand on commence à manier la violence à l’encontre des institutions, a clamé Pierre Moscovici vendredi, quand on commence à piétiner les règles, y compris avec des chaussures, on a une espèce de dérive lente vers ce que l’on appelle la 'démocratie illibérale', c’est-à-dire le non-respect de la liberté de la presse, de la liberté de la justice et des institutions politiques (…) C’est vraiment la politique que je déteste, et ce sont des gens que je combattrai jusqu’à mon dernier souffle."

Pour la première fois, la Commission européenne a rejeté, mardi, le projet de budget 2019 de l'Italie, une première dans l'histoire de l'UE. Bruxelles a estimé que ce projet ne permettrait pas de contenir la dette. Sans la présentation d'un budget révisé, l'Italie se heurte dans les prochaines semaines à l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif, susceptible d'aboutir à des sanctions financières correspondant, en théorie, à 0,2% de son PIB (soit 3,4 milliards d'euros selon les chiffres de 2017).