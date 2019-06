Un couple d'Italiens arrêté en Thaïlande pour avoir usurpé l'identité de George Clooney

Francesco Galdelli, 58 ans, "a avoué s'être fait passer pour George Clooney et avoir lancé un marque de vêtements en ligne pour arnaquer des personnes", a déclaré dans un communiqué la division thaïlandaise de répression du crime.

Il comptait, avec cette fausse identité, créer une griffe de mode et arnaquer des personnes en ligne. Un Italien, soupçonné d'avoir ursupé l'identité de la star américaine George Clooney, a été arrêté avec sa femme en Thaïlande après des années de cavale, a annoncé la police, dimanche 16 juin.

Francesco Galdelli, 58 ans, et Vanja Goffi, 45 ans, ont été arrêtés samedi dans une maison de la banlieue de Pattaya, dans le centre du pays, lors d'une opération conjointe entre les autorités thaïlandaises et italiennes.

"Durant l'interrogatoire, Francesco a avoué s'être fait passer pour George Clooney et avoir lancé un marque de vêtements en ligne pour arnaquer des personnes", a déclaré dans un communiqué la division thaïlandaise de répression du crime.

En 2010, George Clooney avait témoigné contre le couple et un complice lors d'une audience à Milan. On lui avait alors présenté une pile de photos publicitaires le représentant avec les vêtements de cette ligne de mode, ainsi que des documents censés arborer sa signature. La star américaine les avait alors désignés comme faux. "C'est un faux, sur cette photo je fume, or moi je ne fume pas", "faux, je n'ai pas une montre comme ça" ou "faux, cette signature n'est pas la mienne", avait-il égrené.

Les "Bonnie et Clyde italiens"

Selon la police, le couple était aussi recherché en Italie pour d'autres forfaits, notamment pour avoir vendu de fausses montres Rolex en ligne. Francesco Galdelli et Vanja Goffi – recherchés sur une notice rouge d'Interpol depuis 2013 – se moquaient parfois de leurs victimes en envoyant des paquets de sel à la place des montres.

Ces crimes leur avaient valu le surnom de "Bonnie et Clyde italiens", en référence au couple de célèbres braqueurs américains de la Grande Dépression. La luxueuse résidence du couple était surveillée notamment grâce à un drone, a indiqué la police italienne dans un communiqué. "Ils sont restés en Thaïlande à partir de 2014 et n'ont jamais quitté le pays", a déclaré la police, ajoutant qu'un tribunal les jugerait en vertu des lois thaïlandaises sur l'immigration avant le début de procédures d'extradition.

Pattaya, la station balnéaire thaïlandaise où ils s'étaient refugiés, est connue pour être un haut lieu de la prostitution et du crime en Thaïlande.