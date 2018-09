Spritz : l'envers du décor

La boisson pétillante orangée est partout sur les terrasses parisiennes. Le Spritz est l'apéro à la mode. Pour le concocter, il faut de l'Apérol et surtout du Prosecco, un vin blanc italien pétillant. Il est fabriqué dans le nord de l'Italie, en Vénétie. Trois bouteilles sur quatre sont désormais vendues à l'étranger et la région, la seule autorisée à produire du Prosecco, doit s'adapter à la demande. Pour cela, de nouvelles vignes sont plantées chaque année.

Impossible de manger dehors

Qui dit vignes, dit pesticides. Un couple d'Italiens installé dans la région en a directement fait les frais. Leur petit coin de paradis s'est transformé en enfer. "On ne pouvait pas être dehors pour manger pare que ces pesticides nous bloquaient la respiration", souligne Gabriele Nogarolo Sossella. Sa femme est morte d'un cancer et il a décidé de quitter la colline où il vivait par précaution. Face à la multiplication des maladies, les habitants s'interrogent et accusent les vignes d'être responsables. Ils réclament la fin de l'utilisation des pesticides.

