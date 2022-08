Sicile : à Taormine, déguster des spaghettis aux vongole dans le restaurant du Grand Bleu

À l'intérieur de "l'Una Cucina Grand Bleu", à Taormine (Sicile), la clientèle est divisée en deux : les Italiens qui viennent pour la vue, sublime, et les Français, pour voir le restaurant du Grand Bleu. Les spaghettis aux fruits de mer ne figurent pas officiellement sur la carte, mais le chef, Antonio Perdichizzi, les cuisine à la demande. "Les spaghettis de la mer, dans le film, sont en fait des spaghettis aux vongole, en Français, des coques. On fait revenir un peu d'ail, de persil, de piment, on met les vongole, et on arrose le tout d'un peu de vin blanc", explique-t-il.



Un film culte

Concetto Scordo, serveur au restaurant, est une petite vedette locale. Il travaillait déjà ici quand le film a été tourné, au printemps 1987. Si le lieu a été choisi par Luc Besson, c'est avant tout pour son isolement. Il faut pour s'y rendre traverser une grotte, qui relie deux bords de mer. Le Capotaormina est ainsi coupé du monde. "Cela représente vraiment la Sicile. La mer, la plage et ses formations rocheuses", raconte Francesco Mameli, le directeur de l'hôtel. Il a fait réinstaller la table du film à l'endroit précis du tournage. Si le Grand Bleu retrace librement la compétition et les relations entre deux apnéistes mythiques, les bateliers de Toarmine racontent que le scénario est également basé sur des légendes locales, réinterprétées.