Rome : 24 blessés après un accident d'escalator dans le métro

Un escalator qui accélère de plus en plus vite et des usagers en panique, c'est la scène qui s'est produite mardi 23 octobre à Rome, en Italie. Certains tentent de sauter du côté opposé, d'autres se retrouvent piégés en bas. Les marches d'un escalator se sont littéralement disloquées sous le poids de supporters russes venus dans la capitale assister à un match de football mardi soir. "On était peut-être autour de 400 sur l'escalator et il s'est brusquement mis à accélérer", indique un témoin. Arrivés rapidement sur place, les pompiers ont découvert 24 blessés dont sept dans un état grave, touchés principalement aux jambes.

Des supporters alcoolisés

Pourquoi l'escalier mécanique s'est-il soudainement emballé ? Certains témoins affirment que les supporters russes étaient très alcoolisés et agités, ils auraient sauté sur les marches juste avant l'accident. D'autres pointent du doigt la vétusté des transports publics romains. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et la station de métro Repubblica a été fermée mercredi 24 octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT