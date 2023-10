Accident de bus en Italie : "C'est un miracle qu'il y ait des survivants", témoigne l'envoyé spécial de franceinfo

Quelques heures après l'accident mortel d'un bus de touristes à Venise, le correspondant de franceinfo en Italie raconte la scène du drame.

"La carcasse du véhicule était littéralement pliée en deux", confie Bruno Duvic. Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu'un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d'un pont et a pris feu, selon les autorités de cette ville mondialement connue du nord-est de l'Italie.

L'accident s'est produit peu après 19h30 locales. Le bus effectuait une navette entre le centre historique de Venise et un camping situé sur la terre ferme pour le compte de la société publique des transports de Venise (ACTV), ce qui explique que "les victimes et blessés sont de plusieurs nationalités, pas seulement italiennes", selon Luca Zaia, le gouverneur de la région Vénétie, dont Venise est la capitale, déplorant "une tragédie aux proportions énormes".

"Le bus est tombé sur le toit, roues en l'air"

Sur place, alors que le soleil se lève, le correspondant de Radio France en Italie, Bruno Duvic raconte une scène hors norme. "Quand je suis arrivé sur les coups de 5h15 du matin, j'ai vu passer la carcasse du bus qui venait d'être évacué du site de l'accident : un véhicule d'où émanait une forte odeur de fumée et qui était littéralement plié en deux. Il ne restait plus que la moitié de ce bus, encadré par de nombreuses voitures de pompiers et de police. Le bus avait diminué de moitié dans sa hauteur, après être tombé sur le toit, roues en l'air. Il a fallu deux grues et un engin de type araignée pour extraire le bus des lieux de l'accident", décrit-il au micro de franceinfo, après avoir glissé : "C'est un miracle qu'il y ait des survivants."

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées à Venise lorsqu'un bus transportant des touristes est tombé d'un pont et a pris feu, le 3 octobre 2023. (MARCO SABADIN / AFP)

Tandis que l'identification des personnes tuées est toujours en cours, les secours quittent les lieux progressivement, situés entre Mestre et Marghera, deux localités sur la terre ferme faisant partie de la commune de Venise et donnant sur sa célèbre lagune. "Depuis un pont qui surplombe la voie ferrée, on découvre la zone industrielle et ferroviaire sur laquelle est tombé ce bus : la plupart des débris ont déjà été nettoyés et la circulation des trains a repris. On peut toutefois encore voir ce parapet tordu" du pont où le drame a eu lieu, détaille Bruno Duvic

Sur le déroulement précis de l'accident, on sait que le bus, peu avant 20h a chuté du pont en sortant de cette bretelle autoroutière sur un pont autoroutier. Une chute d'une quinzaine de mètres environ sur "une zone technique, avec des passages pour les camions et des câbles électriques", précise le correspondant à Rome. Parmi les hypothèses pour expliquer cette sortie de route, les autorités évoquent un possible malaise du chauffeur italien.